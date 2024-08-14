В Днепре на ж/м Приднепровский приступили к благоустройству сквера: что планируют сделать

В Днепре приступили к работе по благоустройству сквера по ул. 20-летие Победы 49, 49а. Об этом сообщила Левобережная администрация Днепровского городского совета.
Для жителей 21 квартала ж/м Приднепровский – это одна из популярных зон отдыха с большим количеством детских площадок и других активностей для взрослых.
Впрочем, сейчас сквер довольно запущен, но скоро это должно измениться. По крайней мере, так обещают в местной администрации.
Для более комфортного пребывания в сквере будут проведены следующие работы:
Визуализаций того, как это будет нет, но о ходе работ обещали оповещать дополнительно.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре планируют реконструировать почти не изменявшийся с советских времен сквер.
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