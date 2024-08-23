В Днепре на ж/м Приднепровск сузят тротуары на одной из главных улиц и перенесут остановку транспорта

Тротуары по улице 20-летия Победы сузят в районе дома №1 в направлении ул. Роторный. Там будут ремонтировать сети водоотвода. Работы продлятся со 2 по 9 сентября.
Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра.
“Предоставить разрешение Обществу с Ограниченной Ответственностью «ХОТ-ГАЗ» на временное сужение тротуаров по ул. 20-летия Победы, в районе дома №1 в направлении ул. Роторной для выполнения работ по ремонту сетей водоотвода с 02.09.2024 по 09.09.2024”, — говорится в документе.
На период выполнения работ будут также скорректированы схемы автобусных маршрутов №2, 5, 6, 10, 18, 35, 70, 134, 177, а также схему троллейбусного маршрута №6. Временная остановка общественного транспорта будет определена в районе дома №3.
Отметим, что мэр города еще не подписал документ и он не вступил в силу.
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