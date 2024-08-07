В Днепре на ж/м Покровские клумбы вместо цветов засадили помидорами

На ж/м Покровский во дворе многоэтажки высадили помидоры. Томаты, посадившие на клумбе вместо цветов скоро созреют. Этим достижением поделились местные жители в Facebook.
Когда нет усадебного участка, а помидоров хочется, выход есть — высадить возле дома, — отмечают жители Днепра.
На фото видно, что вместе с помидором посадили еще какие-то овощи. Как будут делить между собой урожай, местные жители не рассказали.
Напомним, ранее мы сообщали, что в парке Глобы неожиданно расцвела овощная культура.
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