В Днепре на ж/м Красный Камень мужчина стрелял по бабушке, которая сидела на скамейке

Пьяный мужчина начал стрелять из пневматического ружья по бабушке, которая сидела на скамейке перед подъездом. Что побудило мужчину к таким действиям – неизвестно.
Пенсионерка начала кричать, соседи услышали это и вызвали на место происшествия медиков и правоохранителей.
У пожилой женщины в результате была травмирована рука – медики оказали ей помощь.
Отмечается, что полицейские оперативно разыскали и задержали хулигана.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию и отметили, что в отношении мужчины был составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мужчина стрелял по детям под окнами своего дома.
Читайте также:
Автор:
В 1839 году во Франции была изобретена фотография, а уже…
Днепрянину удалось снять жуткий гриб.
В Днепре в дупле упавшего дерева осы обустроили гнездо.
Днепрянин Александр Желтяков стал лучшим спортсменом июля.
В 1839 году во Франции была изобретена фотография, а уже в 1860 –м году в Екатеринославе открылось первое фотоателье. Этим же годом датируются первые фотографии города.
Днепрянину удалось снять жуткий гриб.
Это трагедия для всего человечества.
В Днепре в дупле упавшего дерева осы обустроили гнездо.
Днепрянин Александр Желтяков стал лучшим спортсменом июля.
Возможно, все из-за жары...
Эти выходные в Днепре обещают быть очень жаркими – синоптики прогнозируют, что температура воздуха прогреется до +35 и больше градусов тепла. Пляжи города закрыты для купания, но вариант провести время на воде все же есть – это аренда каяков и…
Один из полицейских получил телесные повреждения.
В Днепре воры украли перегной.
В Каменском на Днепропетровщине женщина погибла во время работы на заводе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!