В Днепре на ж/м Красный Камень мужчина стрелял по бабушке, которая сидела на скамейке

Произошло это во дворе одного из домов на жилом массиве Красный Камень.

Пьяный мужчина начал стрелять из пневматического ружья по бабушке, которая сидела на скамейке перед подъездом. Что побудило мужчину к таким действиям – неизвестно.

Пенсионерка начала кричать, соседи услышали это и вызвали на место происшествия медиков и правоохранителей.

У пожилой женщины в результате была травмирована рука – медики оказали ей помощь.

Отмечается, что полицейские оперативно разыскали и задержали хулигана.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию и отметили, что в отношении мужчины был составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мужчина стрелял по детям под окнами своего дома.

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