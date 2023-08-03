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  • В Днепре на ж/м Красный Камень мужчина стрелял по бабушке, которая сидела на скамейке

В Днепре на ж/м Красный Камень мужчина стрелял по бабушке, которая сидела на скамейке

Сегодня 11:27
просмотров

Произошло это во дворе одного из домов на жилом массиве Красный Камень.

Новости Днепра про В Днепре на ж/м Красный Камень мужчина стрелял по бабушке, которая сидела на скамейке

Пьяный мужчина начал стрелять из пневматического ружья по бабушке, которая сидела на скамейке перед подъездом. Что побудило мужчину к таким действиям – неизвестно. 

Пенсионерка начала кричать, соседи услышали это и вызвали на место происшествия медиков и правоохранителей.

У пожилой женщины в результате была травмирована рука – медики оказали ей помощь.

Отмечается, что полицейские оперативно разыскали и задержали хулигана.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию и отметили, что в отношении мужчины был составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Новости Днепра про В Днепре на ж/м Красный Камень мужчина стрелял по бабушке, которая сидела на скамейке

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мужчина стрелял по детям под окнами своего дома.

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