В Днепре на ж/м Калиновский из-за ремонта канализации перекроют движение по кольцевой дороге: схема объезда

На жилом массиве Калиновский в Днепре начинается масштабная модернизация ливневой канализации.
С 7 сентября начнут работы по кольцевой развязке и по ул. Старочумацкий вглубь массива, сообщили в горсовете.
Коллектор, построенный еще в советское время, аварийный. Система имеет многочисленные нарушения и дефекты, включая просадку, трещину и разрушение трубопроводов.
«Все это очищение этого коллектора давало лишь краткосрочный результат. Даже отремонтировав аварийный участок, требуемого эффекта все равно не было. Кроме того, старый коллектор недостаточного диаметра, чтобы был быстрый водоотвод. Ранее во дворах жилых домов на ж/м Калиновский отремонтировали ливневые сети. Однако остается проблема канализационного коллектора на основной магистрали, то есть по ул. Старочумацкий, ул. Янтарный. Так что решено отремонтировать и его, чтобы полностью решить проблему с водоотводом в этом месте, — рассказал заместитель начальника коммунального предприятия УРЕА Михаил Ступак.
Ремонтировать в выходные дни — с 7 по 9 сентября кольцевое движение на ж/м Калиновский будет перекрыто.
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