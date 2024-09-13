В Днепре на Запорожском шоссе женщина выпала из окна многоэтажки: комментарий полиции

В Днепре женщина выпала из окна многоэтажки и погибла.

Событие произошло около семи утра на Запорожском шоссе. Полиции о несчастном случае сообщила жительница квартиры на шестом этаже. Она рассказала стражам порядка, что видела из окна, как женщина падала с высоты.

Об этом сообщили в местных телеграмм-каналах.

Приехавшие на вызов правоохранители обнаружили возле парковки тело 62-летней женщины. Медики констатировали смерть.

По поводу инцидента мы обратились в полицию. Там dnepr.info сообщили, что женщина совершила самоубийство.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 14-летняя девушка выпала из окна 8 этажа.

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