В Днепре на Запорожском шоссе после включения света взорвался трансформатор

В местных Telegram-каналах 17 июля днепряне сообщали о взрывах трансформаторов.
Вечером 17 июля в одном из домов на Запорожском шоссе взорвался трансформатор после подачи электроэнергии. По словам горожан, света в квартирах не было около двух суток.
Жители ж/м Победа также опубликовали фото, на котором видны задымления из трансформаторной будки. По словам очевидцев, произошел взрыв в двух трансформаторах во дворе дома.
Затем опубликовали видео с места взрыва трансформатора на проспекте Филиппа Орлика. На месте уже работали спецслужбы.
Сегодня, 18 июля, по словам местных жителей, с 5 утра дымит трансформатор в поселке Мирное.
В частных энергетических компаниях ситуацию не комментируют.
В Общественном совете Днепра принимают жалобы об отсутствии электроснабжения в домах. Вчера, 17 июля, об отсутствии света в течение целых суток поступило более десятка жалоб. Большинство из них были направлены в ДТЭК для рассмотрения и принятия мер.
Если в Вашем доме наблюдаются проблемы с водо-, электро- или газоснабжением и если они не связаны с графиками отключений, у Вас есть возможность сообщить об этом в Общественный совет:
Пожалуйста, пишите: Свет, Вода, Тепло (или другое) – и указывайте контактные телефоны. Обращения принимаются по почте: [email protected].
Напомним, вчера мы писали, что жители Днепра массово сообщают о проблеме коммуникации с энергокомпаниями ДТЭК и ЦЭК.
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