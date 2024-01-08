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  • В Днепре на Запорожском шоссе 53-летний мужчина выпал с 16-го этажа: болел ВИЧ

В Днепре на Запорожском шоссе 53-летний мужчина выпал с 16-го этажа: болел ВИЧ

Сегодня 14:35
просмотров

Ужасный случай произошел в пятницу, 5 января.

Новости Днепра про В Днепре на Запорожском шоссе 53-летний мужчина выпал с 16-го этажа: болел ВИЧ

На Запорожском шоссе из окна, предварительно, 16-го этажа выпал 53-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что горожанин при жизни злоупотреблял спиртным и болел ВИЧ.

Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info подтвердили факт происшествия. И сообщили, что предварительная правовая квалификация – самоубийство.

Все обстоятельства смерти мужчины будут выяснять правоохранители.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про В Днепре на Запорожском шоссе 53-летний мужчина выпал с 16-го этажа: болел ВИЧ

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на ж/м Тополь 74-летняя женщина выпала из окна 6-го этажа: комментарий полиции.

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Новости Днепра про В Днепре на Запорожском шоссе 53-летний мужчина выпал с 16-го этажа: болел ВИЧУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Запорожском шоссе 53-летний мужчина выпал с 16-го этажа: болел ВИЧРусский

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