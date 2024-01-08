В Днепре на Запорожском шоссе 53-летний мужчина выпал с 16-го этажа: болел ВИЧ

Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info подтвердили факт происшествия. И сообщили, что предварительная правовая квалификация – самоубийство.

На Запорожском шоссе из окна, предварительно, 16-го этажа выпал 53-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте.

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