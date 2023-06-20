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В Днепре на Яворницкого заметили пиратку с попугаем (ФОТО)

Сегодня 12:59
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Гуляя по городу, очень часто можно встретить людей в необычных нарядах.

Новости Днепра про В Днепре на Яворницкого заметили пиратку с попугаем (ФОТО)

Так, журналисты dnepr.info встретили на проспекте Яворницкого пиратку. Да не саму, а с зеленым попугаем.

Девушка просто прогуливалась по проспекту, а на ее руке сидел ее верный пернатый друг.

Новости Днепра про В Днепре на Яворницкого заметили пиратку с попугаем (ФОТО)

Отметим, волосы у девушки окрашены под цвет попугайчика – тоже зеленые.

Или это был какой-то перформанс, или днепрянка просто решила поднять настроение другим – неизвестно. 

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра появился мурал, посвященный Кузьме Скрябину (ФОТО, ВИДЕО).

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