В Днепре на Яворницкого умерла женщина: комментарий полиции

Как сообщили журналисту dnepr.info, личность умершей установили – это женщина 1942 года рождения. Предварительная квалификация – ч. 1 ст. 115 с отметкой естественная смерть.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Женщине стало плохо. На место происшествия вызвали медиков и правоохранителей. Пенсионерку пытались спасти, но, к сожалению, она умерла.

Как сообщают местные Telegram-каналы, произошло это на перекрестке просп. Яворницкого и ул. Баррикадной.

Сегодня, 6 июня, в Днепре посреди улицы умер человек.

Как сэкономить на электричестве жителям Днепра: умные розетки, техника «А+» и ночной тариф С этого месяца плата за электроэнергию для жителей Днепра выросла почти в два раза. Дифференциация цен, как это было ранее, уже не действует. Независимо от объема потребленного электричества платить нужно 2,64 грн за кВт-ч. просмотров

В Днепре повестку принесли парализованному парню, умершему 5 лет назад В Днепре повестку принесли молодому человеку, который имеет инвалидность и умер 5 лет назад. просмотров