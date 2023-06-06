В Днепре на Яворницкого умерла женщина: комментарий полиции

Как сообщают местные Telegram-каналы, произошло это на перекрестке просп. Яворницкого и ул. Баррикадной.
Женщине стало плохо. На место происшествия вызвали медиков и правоохранителей. Пенсионерку пытались спасти, но, к сожалению, она умерла.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Как сообщили журналисту dnepr.info, личность умершей установили – это женщина 1942 года рождения. Предварительная квалификация – ч. 1 ст. 115 с отметкой естественная смерть.
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