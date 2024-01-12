В Днепре на Яворницкого грузовик «поцеловал» Toyota (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге автомобиль врезался в дерево и перевернулся на крышу (ФОТО).

По предварительной информации, никто не пострадал. У легковушки в результате столкновения отпал задний бампер.

Сегодня, 12 января, на проспекте Дмитрия Яворницкого в районе дома №42 произошла авария – там столкнулись грузовик и Toyota.

В связи с военным положением в стране был введен ряд…

Что жители Днепра не могут сделать без предъявления военного билета В связи с военным положением в стране был введен ряд дополнительных правил для военнообязанных. Среди прочего – все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военный билет. Без него им недоступен ряд услуг и возможностей. 4 просмотров

Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО) Самые недорогие квартиры, которые можно купить в Днепре – это смарт-помещения, где в одной комнате находится кухня, гостиная и она же служит спальным местом для владельца квартиры. Такие небольшие помещения продают дешевле всего. Они наиболее доступны в цене и экономны… 3 просмотров