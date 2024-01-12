В Днепре на Яворницкого грузовик «поцеловал» Toyota (ФОТО)

Сегодня, 12 января, на проспекте Дмитрия Яворницкого в районе дома №42 произошла авария – там столкнулись грузовик и Toyota.
Об этом сообщает dnepr.info.
По предварительной информации, никто не пострадал. У легковушки в результате столкновения отпал задний бампер.
Отметим, движение на проспекте не затруднено.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге автомобиль врезался в дерево и перевернулся на крышу (ФОТО).
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Александра Лучка
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