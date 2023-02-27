В Днепре на выходных снова будут бесплатно пускать в ботсад

Об этом сообщили сотрудники заведения на странице Ботсада Днепропетровского национального университета в Facebook.
Так, в эту субботу 4 марта ботсад снова откроет свои двери для всех желающих. Вход с проспекта Гагарина через дверь возле выставочного павильона – бесплатный. За посещение экспозиционной оранжереи придется заплатить. По словам сотрудников ботсада, там сейчас цветут азалии и питоспорум.
Кроме того, посетители могут приобрести комнатное растение или сувенир.
Какие цены на билеты в оранжерею
Будет работать ботсад 4 марта с 10 до 15 часов дня.
На входе в оранжерею можно оплатить билет:
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