В Днепре на выходных снова будут бесплатно пускать в ботсад

В Днепре снова будет работать ботсад на выходных.

Об этом сообщили сотрудники заведения на странице Ботсада Днепропетровского национального университета в Facebook.

Так, в эту субботу 4 марта ботсад снова откроет свои двери для всех желающих. Вход с проспекта Гагарина через дверь возле выставочного павильона – бесплатный. За посещение экспозиционной оранжереи придется заплатить. По словам сотрудников ботсада, там сейчас цветут азалии и питоспорум.

Кроме того, посетители могут приобрести комнатное растение или сувенир.

Какие цены на билеты в оранжерею

Будет работать ботсад 4 марта с 10 до 15 часов дня.

На входе в оранжерею можно оплатить билет:

для взрослых 45 грн

для детей от 7 до 14 лет 15 грн

для детей до 7 лет 0 грн

для переселенцев и участников боевых действий 15 грн (при предъявлении удостоверения)

для детей переселенцев и участников боевых действий 9 грн.

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