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В Днепре на выходных проведут развлекательные мероприятия в парках

Сегодня 13:14
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В Днепре проведут развлекательные мероприятия.

Новости Днепра про В Днепре на выходных проведут развлекательные мероприятия в парках

Развлекательные мероприятия и концерты, которые проведут в Днепре в выходные, анонсировали в Департаменте парков и рекреации.

Так, 14 сентября, в Днепре в 14:00 пройдет праздничное мероприятие ко Дню города в Молодежном парке Новокодацкий.

Также 14 сентября в 15.00 жителей приглашают на праздничный концерт ко Дню города в Центральный парк культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко. Летний театр.

В воскресенье, 15 сентября, для детей проведут праздник выходного дня в Западном сквере. Начало в 16:00.

“Не упустите шанс весело и полезно провести время! Ждем вас с хорошим настроением!”, — сообщили в Департаменте парков и рекреации.

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