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  • В Днепре на время сузят дорогу на Сичеславской Набережной: где именно и когда

В Днепре на время сузят дорогу на Сичеславской Набережной: где именно и когда

Сегодня 22:02
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Сузят проезжую часть Сичеславской Набережной.

Новости Днепра про В Днепре на время сузят дорогу на Сичеславской Набережной: где именно и когда

Речь идет о участке пути на пересечении улиц Сичеславской Набережной и Княгини Ольги. Здесь хотят отремонтировать трамвайный путь. Работы планируют начать в 9 утра 18 сентября.

Сколько будет продолжаться ремонт не уточняется.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра. Из-за ремонтных работ временно не будут ездить некоторые трамваи, а именно:

  • Трамваи №7, №12 и №17 будут курсировать по площади Старомостовой через улицу Вокзальную;
  • Трамваи №19 укорачиваются до площади Десантников (район Амурского моста).

Участок пути, где будет проведен ремонт, должны оградить и установить соответствующие предупредительные знаки. Кроме того — обеспечить движение пешеходов и сохранить существующие инженерные сети.

После окончания работ коммунальщики должны привести территорию в порядок. Заметим, что городской голова пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.

Новости Днепра про В Днепре на время сузят дорогу на Сичеславской Набережной: где именно и когда

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