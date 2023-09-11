В Днепре на время сузят дорогу на Сичеславской Набережной: где именно и когда

Речь идет о участке пути на пересечении улиц Сичеславской Набережной и Княгини Ольги. Здесь хотят отремонтировать трамвайный путь. Работы планируют начать в 9 утра 18 сентября.
Сколько будет продолжаться ремонт не уточняется.
Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра. Из-за ремонтных работ временно не будут ездить некоторые трамваи, а именно:
Участок пути, где будет проведен ремонт, должны оградить и установить соответствующие предупредительные знаки. Кроме того — обеспечить движение пешеходов и сохранить существующие инженерные сети.
После окончания работ коммунальщики должны привести территорию в порядок. Заметим, что городской голова пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.
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