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В Днепре на временной остановке горел внедорожник Toyota Land Cruiser

Сегодня 10:05
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Сегодня в полшестого утра поступило сообщение о пожаре на улице Бородинской.

Новости Днепра про В Днепре на временной остановке горел внедорожник Toyota Land Cruiser

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте днепровские спасатели увидели, что на временной остановке горит внедорожник Toyota Land Cruiser.

Пламя распространилось на моторный отсек и салон автомобиля.

Пожар локализовали через 15 минут. От огня никто не пострадал.

На месте работала бригада спасателей и одна единица пожарно-спасательной

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