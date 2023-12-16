В Днепре на временной остановке горел внедорожник Toyota Land Cruiser

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте днепровские спасатели увидели, что на временной остановке горит внедорожник Toyota Land Cruiser.
Пламя распространилось на моторный отсек и салон автомобиля.
Пожар локализовали через 15 минут. От огня никто не пострадал.
На месте работала бригада спасателей и одна единица пожарно-спасательной
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