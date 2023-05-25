В Днепре на вокзале очередная «гадалка» выманивает деньги у военного

Пока одни защищают наше будущее, другие пробуют нажиться.

Так, в Днепре на вокзале активизировались «гадалки». Их жертвами часто становятся наши защитники.

Недавно мы писали, что на вокзале «гадалка» выманивала деньги у военного. Правоохранители установили личность женщины и разыскали ее.

Но это никак не остановило других «гадалок».

И сегодня на вокзале снова заметили женщину, пытающуюся выманить деньги у военного.

Пожалуйста, будьте осторожны и реагируйте, если видеть нечто подобное! Или хотя бы вызовите полицию!

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