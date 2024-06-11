В Днепре на военных автомобилях начали клеить таблички «не ТЦК»

На принадлежащих военным автомобилях заметили надписи, указывающие на непричастность их к ТЦК.

ТЦК сейчас «горячая» тема в обществе. Ежедневно появляется ряд сообщений о том, что сотрудники военкоматов силой задерживают людей на улице. Действительно, часть из этих скандалов правдива, но большинство историй, распространяющихся в сети – фейки. Но все это негативно влияет на военных, которые постепенно становятся «чужими» среди гражданских.

Сообщается, что из-за такой неприязни к сотрудникам ТЦК, военные начали клеить на свои «бусики» на черных номерах надпись «Не ТЦК». Фото-доказательство появилось в одном из тг-каналов Днепра.

Кроме того, некоторые военные не одевают свою форму, когда выходят на улицу, чтобы не ассоциироваться у гражданских с военкомами.

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