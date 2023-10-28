В Днепре на улице Теробороны сгорел грузовик

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На тушение пожара спасателям понадобилось около получаса.

Грузовик стоял на временной остановке.

На месте спасатели увидели, что пламя охватило кабину грузового автомобиля DAF XF 95.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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