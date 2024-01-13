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В Днепре на улице Сичеславская Набережная произошло тройное ДТП (ВИДЕО)

Сегодня 17:53
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Сегодня в Днепре на улице Сичеславская Набережная произошла серьезная авария.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

На набережной столкнулись сразу три транспортных средства.

Инцидент произошел на улице Сичеславская Набережная (за пешеходным мостом в сторону улицы Набережная Победы).

Водитель легковушки не сдержал дистанцию на дороге и столкнулся с другим автомобилем, который по инерции задел еще одну машину.

По предварительным данным, никто серьезно не пострадал. На месте работает полиция.

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