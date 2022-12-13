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В Днепре на улице Шевченко на автомобиль упала большая ветка

Сегодня 21:15
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Сильный ветер, налипание мокрого снега и обледенение бушуют сейчас в Днепре. Вечером на улице Шевченко упала ветка из дерева, она повредила электросеть и автомобиль.

Новости Днепра про В Днепре на улице Шевченко на автомобиль упала большая ветка

Фото и видео с места происшествия опубликовали свидетели. Они сообщили, что ветка пробила лобовое и выбило пассажирское стекло.

На место происшествия прибыли правоохранители и коммунальщики.

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