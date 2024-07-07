В Днепре на улице Сечевых Стрельцов BMW врезался в Ford

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
Две иномарки столкнулись на пересечении улицы Сечевых Стрельцов и проспекта Дмитрия Яворницкого.
По предварительной информации, водитель BMW проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Ford.
В результате столкновения автомобиль вылетел на обочину.
Мы писали о ДТП на перекрестке Донецкого шоссе и улице Березинской.
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