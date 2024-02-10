В Днепре на улице Передовая нетрезвый водитель протаранил 4 припаркованных автомобиля

Сегодня ночью на улице Передовая произошло ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.

Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и на большой скорости въехал в припаркованные автомобили.

У микроавтобуса в результате удара улетел бампер, другие авто также получили серьезные повреждения.

По предварительной информации, водитель Toyota находился в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел вчера в 23:45. О травмированных и погибших не сообщается.

Сегодня мы сообщали о смертельном ДТП в Днепровском районе, в котором погиб пассажир легковушки «ВАЗ».

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