В Днепре на улице Передовая нетрезвый водитель протаранил 4 припаркованных автомобиля

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.
Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и на большой скорости въехал в припаркованные автомобили.
У микроавтобуса в результате удара улетел бампер, другие авто также получили серьезные повреждения.
По предварительной информации, водитель Toyota находился в нетрезвом состоянии.
Инцидент произошел вчера в 23:45. О травмированных и погибших не сообщается.
Сегодня мы сообщали о смертельном ДТП в Днепровском районе, в котором погиб пассажир легковушки «ВАЗ».
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