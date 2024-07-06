В Днепре на улице Новоорловской пожарные спасли мужчину

В Днепре вчера, 5 июля, на улице Новоорловской произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Вечером в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире трехэтажного жилого дома, расположенного на Новоорловской улице Новокодацкого района города Днепр. По прибытию пожарных установлено, что на кухне квартиры, расположенной на первом этаже, горит имущество на площади 2 кв. м, — говорится в сообщении спасателей.

Во время ликвидации возгорания спасатели вывели 62-летнего мужчину на свежий воздух.

От дальнейшей госпитализации пострадавший отказался.

Пожар был потушен в 18:49. Погибших и травмированных нет.

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