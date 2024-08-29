В Днепре на улице нашли пьяного подростка с травмой головы

В Днепре спасали подростка, которого обнаружили пьяным на улице.

16-летнего парня обнаружили на улице прохожие.

Как рассказал медик Влад Боднюк, в центральную диспетчерскую «103» поступил критический вызов: на улице мальчик без сознания, вызывают прохожие. По вызову немедленно прибыла ближайшая по локации бригада Новокодакской подстанции Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Приехав по вызову, фельдшеры увидели на тротуаре 16-летнего парня в сильном алкогольном опьянении, с черепно-мозговой травмой.

Обстоятельства происшествия неизвестны. Вызывающие мужчина и женщина также в алкогольном опьянении. У пострадавшего: гемодинамика стабильна, уровень сознания по шкале ком Глазго – 12 баллов, ушибная рана затылочного участка. После предоставления ЭМД (инфузионная и кислородная поддержка) юноша госпитализирован в профильное детское медицинское учреждение города с диагнозом: ЗЧМТ. Алкогольное опьянение, — говорится в сообщении.

Сейчас молодой человек под наблюдением врачей.

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