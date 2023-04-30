В Днепре на улице Лизы Чайкиной огромное дерево упало во двор дома: пострадала собака

В воскресенье, 30 апреля, в Днепре на улице Лизы Чайкиной огромное дерево упало во двор частного дома. Под растением чуть не погиб пес хозяев жилья.

Собаку уже доставили в ветеринарную клинику, где ее спасают после полученных травм. Животному придется делать МРТ. Об этом сообщает «Информатор» с места событий.

Кроме того, под весом дерева едва не раздавило автомобиль, который находился во дворе. Хозяева своими силами смогли его достать.

Также сообщается, что в результате падения дерева произошел обрыв сети — дома на улице обесточены. Была повреждена и бетонная опора.

Коммунальщики ликвидируют последствия чрезвычайного происшествия.

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