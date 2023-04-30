В Днепре на улице Лизы Чайкиной огромное дерево упало во двор дома: пострадала собака

Собаку уже доставили в ветеринарную клинику, где ее спасают после полученных травм. Животному придется делать МРТ. Об этом сообщает «Информатор» с места событий.
Кроме того, под весом дерева едва не раздавило автомобиль, который находился во дворе. Хозяева своими силами смогли его достать.
Также сообщается, что в результате падения дерева произошел обрыв сети — дома на улице обесточены. Была повреждена и бетонная опора.
Коммунальщики ликвидируют последствия чрезвычайного происшествия.
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