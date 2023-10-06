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  • В Днепре на улице Коробова нашли коробки с боеприпасами: комментарий полиции

В Днепре на улице Коробова нашли коробки с боеприпасами: комментарий полиции

Сегодня 11:45
просмотров

В Днепре на улице Коробова горожане обнаружили две картонные коробки с боеприпасами.

Новости Днепра про В Днепре на улице Коробова нашли коробки с боеприпасами: комментарий полиции

Отмечается, что они стояли на скамейке возле подъезда. Взволнованные днепряне вызвали полицию.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

Правоохранители оперативно прибыли и огородили место находки. В коробках они обнаружили две дымовые шашки, патроны калибра 5,45, два магазина для автомата, наушники и другие мелкие вещи.

Новости Днепра про В Днепре на улице Коробова нашли коробки с боеприпасами: комментарий полиции

Новости Днепра про В Днепре на улице Коробова нашли коробки с боеприпасами: комментарий полиции

Новости Днепра про В Днепре на улице Коробова нашли коробки с боеприпасами: комментарий полиции

Боеприпасы полицейские изъяли.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что по указанному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а звоните “101” или “102”!

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