В Днепре на улице Коробова нашли коробки с боеприпасами: комментарий полиции

Отмечается, что они стояли на скамейке возле подъезда. Взволнованные днепряне вызвали полицию.
Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».
Правоохранители оперативно прибыли и огородили место находки. В коробках они обнаружили две дымовые шашки, патроны калибра 5,45, два магазина для автомата, наушники и другие мелкие вещи.
Боеприпасы полицейские изъяли.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что по указанному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а звоните “101” или “102”!
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