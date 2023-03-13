В Днепре на улице Каруны трамвай сошел с рельсов

На месте уже работают специалисты. Но движение трамваев может быть затруднено, учитывайте эту информацию!

Об этом сообщают местные жители в социальной сети.

Сегодня, 13 марта, в Днепре на улице Каруны произошел неприятный инцидент: там трамвай сошел с рельсов.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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