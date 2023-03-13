Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на улице Каруны трамвай сошел с рельсов

Сегодня 18:08
просмотров

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Новости Днепра про В Днепре на улице Каруны трамвай сошел с рельсов

Сегодня, 13 марта, в Днепре на улице Каруны произошел неприятный инцидент: там трамвай сошел с рельсов.

Об этом сообщают местные жители в социальной сети.

На месте уже работают специалисты. Но движение трамваев может быть затруднено, учитывайте эту информацию!

Новости Днепра про В Днепре на улице Каруны трамвай сошел с рельсов

Новости Днепра про В Днепре на улице Каруны трамвай сошел с рельсов

Напомним, ранее мы писали, что в Павлограде насмерть сбили сотрудника суда: родственники ищут свидетелей. Также мы сообщали, что  в Днепре в Индустриальном районе угнали мотоцикл: нужна помощь свидетелей. 

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на улице Каруны трамвай сошел с рельсовУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на улице Каруны трамвай сошел с рельсовРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Какую историю скрывает улица Днепра, никогда не менявшая свое название
    Новости Днепра
    Сегодня 18:11
    Какую историю скрывает улица Днепра, никогда не менявшая свое название

    Улица Литейная – одна из самых старых улиц Днепра. Свое…

    Омбудсман рассказал, можно ли вручать повестки на улице и кто может это делать
    Новости Днепра
    Сегодня 17:36
    Омбудсман рассказал, можно ли вручать повестки на улице и кто может это делать

    Омбудсман Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале рассказал, законен ли процесс…

    В воздушных силах ВСУ объяснили, почему жителей Днепра предупреждали о ракетной опасности
    Новости Днепра
    Сегодня 16:46
    В воздушных силах ВСУ объяснили, почему жителей Днепра предупреждали о ракетной опасности

    В 12:43 в Днепре и области объявили воздушную тревогу. Тогда…

    В Днепре поймали водителя, перевозившего 500 литров «паленого» алкоголя
    Новости Днепра
    Сегодня 15:51
    В Днепре поймали водителя, перевозившего 500 литров «паленого» алкоголя

    В Днепре у водителя нашли 500 литров "горящего" спирта.

    Последние новости

    Какую историю скрывает улица Днепра, никогда не менявшая свое название
    Какую историю скрывает улица Днепра, никогда не менявшая свое название

    Улица Литейная – одна из самых старых улиц Днепра. Свое название она получила более 200 лет назад с тех пор  никогда не меняла его.

    Сегодня 18:11
    просмотров
    Омбудсман рассказал, можно ли вручать повестки на улице и кто может это делать
    Омбудсман рассказал, можно ли вручать повестки на улице и кто может это делать

    Омбудсман Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале рассказал, законен ли процесс выдачи повесток на улице или в общественных местах? Кто имеет право вручить повестку и возможно ли проверить документы вручающего?

    Сегодня 17:36
    0
    просмотров
    В Минобороны объяснили, что сейчас с обязательным учетом и мобилизацией для женщин-медиков
    В Минобороны объяснили, что сейчас с обязательным учетом и мобилизацией для женщин-медиков

    Украинки не будут мобилизовывать до 2026 года.

    Сегодня 17:32
    0
    просмотров
    В воздушных силах ВСУ объяснили, почему жителей Днепра предупреждали о ракетной опасности
    В воздушных силах ВСУ объяснили, почему жителей Днепра предупреждали о ракетной опасности

    В 12:43 в Днепре и области объявили воздушную тревогу. Тогда была "красная" почти вся Украина.

    Сегодня 16:46
    0
    просмотров
    В Днепре ветераны бесплатно осваивают специальность «Системный администратор»
    В Днепре ветераны бесплатно осваивают специальность «Системный администратор»

    В Днепре впервые в Украине стартовал пилотный проект по бесплатному обучению ветеранов по специальности «Системный администратор».

    Сегодня 16:42
    просмотров
    За год цены выросли более чем на 30%: какие продукты подорожали больше всего
    За год цены выросли более чем на 30%: какие продукты подорожали больше всего

    В Украине сильно выросли цены.

    Сегодня 16:29
    просмотров
    Перенос столицы и запрет популярной соцсети: самые необычные петиции украинцев
    Перенос столицы и запрет популярной соцсети: самые необычные петиции украинцев

    Недавно на сайте Петиций Президента Украины появился документ с предложением: переименовать название «россия» на «московия». Петиция набрала необходимые 25 тыс голосов для того, чтобы ее рассмотрел Президент. Владимир Зеленский заявил, что поручил профильным ведомствам изучить возможность переименования и историческое название…

    Сегодня 15:58
    просмотров
    В Днепре поймали водителя, перевозившего 500 литров «паленого» алкоголя
    В Днепре поймали водителя, перевозившего 500 литров «паленого» алкоголя

    В Днепре у водителя нашли 500 литров "горящего" спирта.

    Сегодня 15:51
    просмотров
    Опубликовали график движения новых коммунальных автобусов в Днепре
    Опубликовали график движения новых коммунальных автобусов в Днепре

    В Днепре опубликовали расписание движения коммунальных автобусов.

    Сегодня 15:10
    просмотров
    Нужна помощь: в Днепре в Индустриальном районе угнали мотоцикл
    Нужна помощь: в Днепре в Индустриальном районе угнали мотоцикл

    Важна любая информация!

    Сегодня 14:55
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх