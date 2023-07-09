В Днепре на улице Электрической машина врезалась в дерево (ФОТО)

В воскресенье, 9 июля, на улице Электрической в Днепре произошла авария.

Там легковой автомобиль на скорости въехал в дерево, после чего оно упало на капот транспортного средства и серьезно повредило его.

Об этом dnepr.info стало известно с места событий.

ДТП произошло примерно в 15:00. На место прибыли правоохранители, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

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