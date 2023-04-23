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  • В Днепре на улице Березинской произошло ДТП, из-за чего образовалась большая пробка (ФОТО)

В Днепре на улице Березинской произошло ДТП, из-за чего образовалась большая пробка (ФОТО)

Сегодня 06:15
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В субботу, 22 апреля, в Днепре на улице Березинской произошло ДТП. На этом участке дороги затруднено движение.

Новости Днепра про В Днепре на улице Березинской произошло ДТП, из-за чего образовалась большая пробка (ФОТО)

Кадры с места аварии распространил Ситуационный центр Днепра.

Пока неизвестно подробностей инцидента, однако водителей города предупреждают о большой пробке по улице Березинской. Учитывайте это, планируя свой маршрут.

Все детали и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

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Новости Днепра про В Днепре на улице Березинской произошло ДТП, из-за чего образовалась большая пробка (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре на улице Березинской произошло ДТП, из-за чего образовалась большая пробка (ФОТО)Русский

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