В Днепре на улице Березинской произошло ДТП, из-за чего образовалась большая пробка (ФОТО)

Пока неизвестно подробностей инцидента, однако водителей города предупреждают о большой пробке по улице Березинской. Учитывайте это, планируя свой маршрут.

В субботу, 22 апреля, в Днепре на улице Березинской произошло ДТП. На этом участке дороги затруднено движение.

В субботу ночью, 22 апреля, в одной из квартир в…

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