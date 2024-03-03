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В Днепре на улице Береговая горел жилой дом

Сегодня 10:56
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В Днепре вчера поздно вечером горел жилой дом

Новости Днепра про В Днепре на улице Береговая горел жилой дом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

2 марта в 23:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Берегово Амур-Нижнеднепровского района города Днепр горит двухэтажный дом, — говорится в сообщении.

На месте спасатели выяснили, что огонь возник на крыше двухэтажного ж/б.

Огонь удалось усмирить через час, погибших и травмированных нет.

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