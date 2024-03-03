В Днепре на улице Береговая горел жилой дом

В Днепре вчера поздно вечером горел жилой дом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

2 марта в 23:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Берегово Амур-Нижнеднепровского района города Днепр горит двухэтажный дом, — говорится в сообщении.

На месте спасатели выяснили, что огонь возник на крыше двухэтажного ж/б.

Огонь удалось усмирить через час, погибших и травмированных нет.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: