В Днепре на углу Калиновой и Янтарной застрял троллейбус: что известно

В пятницу, 2 августа, на перекрестке улицы Калиновой и улицы Янтарной застрял троллейбус.
Известно, что задержка в движении троллейбуса №20 произошла из-за обрыва контактной сети.
Аварийная ситуация произошла на пересечении улиц Янтарной и Калиновой в 12:19.
На место направлена аварийная служба контактной сети.
В настоящее время движение троллейбусов с маршрута №20 направлено на маршрут №17, но троллейбусы с автономным ходом курсируют без изменений по привычному маршруту.
Сейчас движение на участке, где застрял троллейбус, несколько затруднено.
Читайте также:
Автор:
Собака и щенок оказались заперты в доме.
Кинологи "Антареса" стали жертвами мошенников.
Михаил Кохан из Днепропетровщины прошел в финал Олимпиады-2024.
В Украине стартовали продажи билетов на первый в Укрзализныце детский…
Собака и щенок оказались заперты в доме.
Кинологи "Антареса" стали жертвами мошенников.
Михаил Кохан из Днепропетровщины прошел в финал Олимпиады-2024.
В Украине стартовали продажи билетов на первый в Укрзализныце детский купейный вагон.
На Криворожье от реки Саксагань остался небольшой ручей.
В Днепре снова обсуждают возможность запуска трамвая из Слобожанского проспекта на правый берег.
Второй корвет типа Ada "Гетман Иван Выговский" был спущен на воду.
Правоохранители обнаружили во Львове дом, где подозреваемый в убийстве оставил свои вещи.
Этим летом в Украине активизировались пауки. Но не более того.
В Днепропетровской области судили военного, который хотел убить командира.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!