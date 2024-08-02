В Днепре на углу Калиновой и Янтарной застрял троллейбус: что известно

В Днепре 20 троллейбус застрял посреди дороги из-за обрыва контактной сети.

В пятницу, 2 августа, на перекрестке улицы Калиновой и улицы Янтарной застрял троллейбус.

Известно, что задержка в движении троллейбуса №20 произошла из-за обрыва контактной сети.

Аварийная ситуация произошла на пересечении улиц Янтарной и Калиновой в 12:19.

На место направлена ​​аварийная служба контактной сети.

В настоящее время движение троллейбусов с маршрута №20 направлено на маршрут №17, но троллейбусы с автономным ходом курсируют без изменений по привычному маршруту.

Сейчас движение на участке, где застрял троллейбус, несколько затруднено.

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