В Днепре на Ударников вспыхнул масштабный пожар: тушили 35 спасателей (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 28 сентября, на улице Ударников в Днепре вспыхнул масштабный пожар – там горело одноэтажное нежилое здание. Кроме того, существовала угроза распространения огня на рядом расположенные сооружения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 10:41.
На место оперативно прибыли спасатели. Возгорание локализовали в 11:26 и ликвидировали в 12:43.
Общая площадь пожара составила 400 кв. м.
К счастью, погибших и травмированных нет.
К ликвидации пожара были привлечены 35 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники.
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