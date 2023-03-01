В Днепре на Титова «похитили» 7-летнего мальчика: что известно

Вчера, 28 февраля, в Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова "похитили" ребенка.

Об этом сообщили в полицию, передает «Днепр областной».

По словам свидетелей, неизвестный мужчина силой затолкал в автомобиль маленького мальчика. Ребенок при этом кричал и сопротивлялся.

Правоохранители обследовали близлежащую территорию и обнаружили подозреваемого 1960 года рождения с 7-летним мальчиком.

При визуальном осмотре ребенка телесных повреждений или следов насилия не было обнаружено. Выяснилось, что у мальчика есть психические нарушения, а мужчина – его дедушка.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разыскивают 55-летнюю женщину.

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