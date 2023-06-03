В Днепре на Титова ночью горела квартира: подробности от ГСЧС

Сегодня ночью, 3 июня, на улице Титова горела квартира.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 02:06.

На место происшествия оперативно выехали спасатели. Там они установили, что возгорание возникло в комнате квартиры, расположенной на первом этаже 4-этажного жилого дома.

Пожар локализовали в 02:33 и ликвидировали в 02:54. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода и повредил внутреннюю облицовку стен. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 14 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

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