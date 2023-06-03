Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Титова ночью горела квартира: подробности от ГСЧС

Сегодня 09:09
просмотров

Сегодня ночью, 3 июня, на улице Титова горела квартира.

Новости Днепра про В Днепре на Титова ночью горела квартира: подробности от ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 02:06.

На место происшествия оперативно выехали спасатели. Там они установили, что возгорание возникло в комнате квартиры, расположенной на первом этаже 4-этажного жилого дома.

Пожар локализовали в 02:33 и ликвидировали в 02:54. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода и повредил внутреннюю облицовку стен. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 14 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре на Титова ночью горела квартира: подробности от ГСЧС

Новости Днепра про В Днепре на Титова ночью горела квартира: подробности от ГСЧС

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Титова ночью горела квартира: подробности от ГСЧСУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Титова ночью горела квартира: подробности от ГСЧСРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине полицейский забрал вещдоки и продал их в ломбард
    Новости Днепра
    Вчера 14:48
    На Днепропетровщине полицейский забрал вещдоки и продал их в ломбард

    В Днепропетровской области полицейский завладел вещественными доказательствами на сумму более…

    В Кривом Роге в подвале одного из домов поселились лисы
    Новости Днепра
    Вчера 13:59
    В Кривом Роге в подвале одного из домов поселились лисы

    В Кривом Роге в подвале одного из многоквартирных домов поселились…

    В Днепре зафиксировали первый рекорд по рождаемости в июне: девочек больше
    Новости Днепра
    Вчера 12:29
    В Днепре зафиксировали первый рекорд по рождаемости в июне: девочек больше

    Жизнь победит!

    В Днепре на Калиновой ночью горел Hyundai (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 11:06
    В Днепре на Калиновой ночью горел Hyundai (ФОТО)

    Сегодня ночью на Калиновой горела легковушка.

    Последние новости

    Более 280 погибших и около тысячи пострадавших: в Индии произошла масштабная железнодорожная авария
    Более 280 погибших и около тысячи пострадавших: в Индии произошла масштабная железнодорожная авария

    В Индии в пятницу, 2 июня, в 19:20 по местному времени (около 17:00 по Киеву) недалеко от города Баласор произошла масштабная железнодорожная авария.

    Сегодня 10:54
    0
    просмотров
    Есть изменения: как сегодня в Днепре работает общественный транспорт
    Есть изменения: как сегодня в Днепре работает общественный транспорт

    Важная информация!

    Сегодня 09:56
    0
    просмотров
    Ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 3 июня
    Ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 3 июня

    Сегодня ночью жители Днепра и области смогли наконец выспаться.

    Сегодня 08:53
    0
    просмотров
    Погода на 3 июня: в Днепре облачно, возможен дождь
    Погода на 3 июня: в Днепре облачно, возможен дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Вечная слава Герою: в бою за Украину погиб 40-летний Игорь Хитушко из Каменского
    Вечная слава Герою: в бою за Украину погиб 40-летний Игорь Хитушко из Каменского

    Защищая свободу и независимость Украины, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб 40-летний Хитушко Игорь.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Самбистка с Днепровщины завоевала золото в Сербии
    Самбистка с Днепровщины завоевала золото в Сербии

    Изабелла Лось – самбистка из Кривого Рога представила Украину на соревнованиях в Белграде и завоевала золото.

    Вчера 21:15
    просмотров
    В Днепре огромное дерево рухнуло на припаркованные автомобили
    В Днепре огромное дерево рухнуло на припаркованные автомобили

    На улице Калиновой дерево упало на машины.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Компьютеры и мобильные телефоны: в Днепропетровской области полицейский похитил вещдоки
    Компьютеры и мобильные телефоны: в Днепропетровской области полицейский похитил вещдоки

    В Днепропетровской области полицейский украл вещественных доказательств больше чем на 300 тысяч.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Мы уничтожили 17 «Шахедов» и 2 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов : ситуация на фронте
    Мы уничтожили 17 «Шахедов» и 2 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов : ситуация на фронте

    Украинские военные отбили 15 атак россиян в Донецкой и Луганской области, уничтожили 17 "Шахедов" и 2 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

    Вчера 19:15
    просмотров
    На Парусе наркоманы превратили мобильное укрытие в притон
    На Парусе наркоманы превратили мобильное укрытие в притон

    Оказывается, укрытие - это не всегда безопасное место.

    Вчера 18:54
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх