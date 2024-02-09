В Днепре на трех популярных троллейбусных маршрутах добавили новую остановку

Об этом сообщили в департаменте транспорта.
Новую остановку добавили по многочисленным просьбам пассажиров. Теперь троллейбусные маршруты №1, №4 и «Б» в направлении центра будут останавливаться на улице Владимира Вернадского.
Напоминаем, что ознакомиться с путём следования трамваев, троллейбусов, коммунальных автобусов и их расписанием можно на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт».
Следите за движением транспорта в режиме реального времени с помощью приложения «D-transport».
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