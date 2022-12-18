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В Днепре на Тополе открыли пункт обогрева

Сегодня 17:00
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В Днепре на жилмассиве Тополь открыли еще один пункт обогрева.

Теперь у днепрян есть еще одна возможность оставаться спокойными во время блэкаутов в городе.

Возле полицейской станции на Тополе-2, 7-а, открыли пункт несокрушимости, в котором люди во время массовых отключений смогут получить поддержку полиции, обогреться и подключиться к электросети.

В пункте несокрушимости есть:

  • генератор
  • стулья
  • электрочайники
  • вода
  • кровати с постельным бельем

Также напоминаем, что во время отсутствия электроэнергии и связи полицейские готовы информировать о воздушных тревогах с помощью громкоговорителей на служебных авто.

Новости Днепра про В Днепре на Тополе открыли пункт обогрева

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Новости Днепра про В Днепре на Тополе открыли пункт обогрева

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Новости Днепра про В Днепре на Тополе открыли пункт обогрева

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Новости Днепра про В Днепре на Тополе открыли пункт обогреваУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Тополе открыли пункт обогреваРусский

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