В Днепре на Тополе открыли пункт обогрева

Теперь у днепрян есть еще одна возможность оставаться спокойными во время блэкаутов в городе.
Возле полицейской станции на Тополе-2, 7-а, открыли пункт несокрушимости, в котором люди во время массовых отключений смогут получить поддержку полиции, обогреться и подключиться к электросети.
В пункте несокрушимости есть:
Также напоминаем, что во время отсутствия электроэнергии и связи полицейские готовы информировать о воздушных тревогах с помощью громкоговорителей на служебных авто.Елизавета Бельмас
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