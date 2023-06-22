В Днепре на Тополе могут появиться новые площадки: спортивная, детская и для выгула собак

На ж/м Тополь планируют установить новые площадки.

На жилом массиве Тополь-1 может появиться несколько новых площадок. Такие изменения анонсировал местный депутат Евгений Кривошеев.

По плану, на Запорожском шоссе, 48 могут установить новые многофункциональные площадки. Сейчас между домами и рядом с супермаркетом АТБ заброшена территория, которую хотят облагородить.

На этом месте планируется обустроить мультифункциональную площадку с резиновым покрытием, где можно играть в футбол или баскетбол. Рядом будет еще одна спортивная зона с тренажерами, а также детская площадка с горками и игровыми комплексами.

Кроме того, неподалеку обустроят зону для выгула собак.

В настоящее время идет сбор подписей людей, живущих рядом с будущей зоной отдыха. Инициаторы строительства опубликовали рендеры площадок и список предметов, которые нужно закупить. Когда начнутся работы – не уточняется.

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