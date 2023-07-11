В Днепре на Тополе горела заброшка (ФОТО)

К тушению возгорания привлечены 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Погибших и травмированных нет.

Прибывшие к месту происшествия спасатели установили, что на втором этаже неэксплуатируемого двухэтажного здания горит мусор.

11 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном на жилом массиве Тополь-3 Шевченковского района города Днепр.

В ночь с 8 на 9 июля в Павлограде Днепропетровской…

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