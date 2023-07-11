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В Днепре на Тополе горела заброшка (ФОТО)

Сегодня 22:00
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11 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном на жилом массиве Тополь-3 Шевченковского района города Днепр.

Новости Днепра про В Днепре на Тополе горела заброшка (ФОТО)

Прибывшие к месту происшествия спасатели установили, что на втором этаже неэксплуатируемого двухэтажного здания горит мусор.
 
Площадь возгорания составляет 125 кв. м.
 
Погибших и травмированных нет.
 
К тушению возгорания привлечены 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Новости Днепра про В Днепре на Тополе горела заброшка (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре на Тополе горела заброшка (ФОТО)

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