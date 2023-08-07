Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре на территории бывшего детсада нашли подозрительный тубус: что говорят в полиции

В Днепре на территории бывшего детсада нашли подозрительный тубус: что говорят в полиции

Сегодня 14:01
просмотров

На место находки вызвали полицию и взрывотехников.

Новости Днепра про В Днепре на территории бывшего детсада нашли подозрительный тубус: что говорят в полиции

Сегодня, 7 августа, в Индустриальном районе города на территории бывшего детсада обнаружили подозрительный тубус.

Горожане сразу вызвали на место правоохранителей.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. Полицейские и взрывотехники обследовали находку – оказалось, что тубус пустой и угрозы не несет.

Важно: если вы заметили где-нибудь подозрительный предмет, не трогайте его ни в коем случае – сразу звоните в полицию или Службу спасения!

Напомним, ранее мы писали: Теракт в Пенсионном фонде Марганца: почему мужчина взорвал гранату и что с ним сейчас.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на территории бывшего детсада нашли подозрительный тубус: что говорят в полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на территории бывшего детсада нашли подозрительный тубус: что говорят в полицииРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре и районе четыре дня будет громко: в чем дело
Новости Днепра
Сегодня 16:34
В Днепре и районе четыре дня будет громко: в чем дело

В Днепре предупредили об учениях ВСУ.

С самого утра бьют из тяжелой артиллерии: в Никополе россияне убили 36-летнего мужчину
Новости Днепра
Сегодня 16:00
С самого утра бьют из тяжелой артиллерии: в Никополе россияне убили 36-летнего мужчину

Россияне продолжают терроризировать жителей Днепропетровской области.

В водоемах Днепра и области обнаружили холеровидный вибрион: есть ли опасность для людей
Новости Днепра
Сегодня 14:46
В водоемах Днепра и области обнаружили холеровидный вибрион: есть ли опасность для людей

Специалисты обнаружили в водоемах Днепра и области холеровидный вибрион.

Как выглядел парк Шевченко более 70 лет назад: ажурные павильоны и деревянный ресторан (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 14:41
Как выглядел парк Шевченко более 70 лет назад: ажурные павильоны и деревянный ресторан (ФОТО)

Парк Шевченко в нынешних своих размерах появился в 1950-х годах.…

Последние новости

В Днепре и районе четыре дня будет громко: в чем дело
В Днепре и районе четыре дня будет громко: в чем дело

В Днепре предупредили об учениях ВСУ.

Сегодня 16:34
3
просмотров
С самого утра бьют из тяжелой артиллерии: в Никополе россияне убили 36-летнего мужчину
С самого утра бьют из тяжелой артиллерии: в Никополе россияне убили 36-летнего мужчину

Россияне продолжают терроризировать жителей Днепропетровской области.

Сегодня 16:00
4
просмотров
Жители Днепропетровщины «наварили» на несуществующих генераторах более миллиона гривен
Жители Днепропетровщины «наварили» на несуществующих генераторах более миллиона гривен

Три жителя Днепропетровщины наживались на людях, продавая им несуществующую технику.

Сегодня 15:57
1
просмотров
В Павлограде столкнулись ВАЗ и фура: водитель легковушки оказался в ловушке
В Павлограде столкнулись ВАЗ и фура: водитель легковушки оказался в ловушке

Пострадавшего госпитализировали.

Сегодня 15:02
4
просмотров
В водоемах Днепра и области обнаружили холеровидный вибрион: есть ли опасность для людей
В водоемах Днепра и области обнаружили холеровидный вибрион: есть ли опасность для людей

Специалисты обнаружили в водоемах Днепра и области холеровидный вибрион.

Сегодня 14:46
3
просмотров
Как выглядел парк Шевченко более 70 лет назад: ажурные павильоны и деревянный ресторан (ФОТО)
Как выглядел парк Шевченко более 70 лет назад: ажурные павильоны и деревянный ресторан (ФОТО)

Парк Шевченко в нынешних своих размерах появился в 1950-х годах. До этого он был меньшего размера и не имел моста на Монастырский остров, а со смотровой площадки можно было увидеть только бушующие волны реки, а не набережную.

Сегодня 14:41
2
просмотров
Значительная часть Кривого Рога и района на три дня останется без воды: в чем дело
Значительная часть Кривого Рога и района на три дня останется без воды: в чем дело

Жители Криворожского района три дня будут без воды.

Сегодня 14:04
4
просмотров
В Днепре возле фонтана «Белый лебедь» утонул мужчина: тело до сих пор ищут
В Днепре возле фонтана «Белый лебедь» утонул мужчина: тело до сих пор ищут

Ужасный инцидент произошел 6 августа.

Сегодня 13:23
5
просмотров
В Днепре банда разбойников ворвалась в квартиру своего товарища, чтобы украсть 150 тыс. гривен
В Днепре банда разбойников ворвалась в квартиру своего товарища, чтобы украсть 150 тыс. гривен

В Днепре воры ворвались в чужую квартиру.

Сегодня 13:21
3
просмотров
На Днепропетровщине горели гаражи: уничтожены несколько автомобилей (ФОТО)
На Днепропетровщине горели гаражи: уничтожены несколько автомобилей (ФОТО)

Сегодня, 7 августа, на улице Садовой поселка Новополье Криворожского района горели гаражи с автомобилями внутри.

Сегодня 13:00
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх