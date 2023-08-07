В Днепре на территории бывшего детсада нашли подозрительный тубус: что говорят в полиции

Сегодня, 7 августа, в Индустриальном районе города на территории бывшего детсада обнаружили подозрительный тубус.
Горожане сразу вызвали на место правоохранителей.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. Полицейские и взрывотехники обследовали находку – оказалось, что тубус пустой и угрозы не несет.
Важно: если вы заметили где-нибудь подозрительный предмет, не трогайте его ни в коем случае – сразу звоните в полицию или Службу спасения!
Напомним, ранее мы писали: Теракт в Пенсионном фонде Марганца: почему мужчина взорвал гранату и что с ним сейчас.
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