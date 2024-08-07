В Днепре на Сичеславской Набережной заметили пакет с трупом собаки: что говорят в полиции

В Днепре на Набережной заметили жуткую находку.

На Сичеславской Набережной в Днепре горожане заметили крупную сумку, которую, вероятно, выбросило на берег. Однако когда подошли поближе к находке, были шокированы: внутри находился закрытый полиэтиленовый мешок, а в нем обнаружили труп большой собаки. По окрасу довольно похожей на овчарку.

Фотографию распространили в местных Telegram-каналах.

В комментариях к публикации горожане выражают большое возмущение. Некоторые из местных предложили версию того, что собака могла умереть собственной смертью, а ее тело хотели закопать у берега, однако ее унесло течением.

Корреспонденты Dnepr.Info обратились в полицию и узнали, что по данному инциденту сообщений не поступало.

Какой смертью умерло животное, кто мог положить его в мешок и действительно ли его целенаправленно выбросили в воду — неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что сейчас с собакой и щенком, которых нашли обессиленными от голода в квартире в Кривом Роге. А также, что в Днепре на Исполкомовской мужчина стрелял в бездомную собаку: комментарий полиции.

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