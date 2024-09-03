В Днепре на Сичеславской Набережной обнаружили труп: что говорят в полиции

Правоохранители устанавливают личность умершего.

У недостроенного отеля «Парус» на Сичеславской Набережной в Днепре обнаружили труп мужчины.

Сообщение об этом и фото погибшего распространили в местных Telegram-каналах.

Корреспонденты dnepr.info обратились в полицию и узнали от пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник, что факт имеет место. Мужчину нашли 1 сентября, в настоящее время правоохранители устанавливают личность. Об обстоятельствах его смерти не сообщается.

На основе обнародованного фото мы выделили приметы, которые могут помочь в установлении личности умершего.

Приметы: с виду примерно 45-50 лет, худощавого телосложения, имеет седые волосы и бороду.

Особые приметы: на груди с левой стороны имеется татуировка в виде звезды.

Если вы владеете информацией, которая могла бы помочь в установлении личности умершего, обращайтесь в полицию по номерам: 102 или 063-652-11-16, 050-773-75-93.

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