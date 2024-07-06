В Днепре на Сичеславской набережной к берегу прибило мотоцикл

Об этом сообщает «Хднепро» в соцсети Инстаграм.
О деталях ДТП не сообщается, наверное, водитель не справился с управлением двухколесного транспортного средства.
В комментариях пользователи отмечают, что мотоцикл еще даже не заглох.
Вокруг нет спасателей или полиции, о владельце мотоцикла тоже ничего не известно.
Сегодня мы писали о том, что СК Днепр-1 может прекратить свое существование в ближайшее время из-за финансовых проблем.
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