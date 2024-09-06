В Днепре на субботу 7 сентября отменили графики отключения света

Хорошие новости от Укрнерго.

Отключения света в субботу не планируются, сообщили в Укрэнерго.

ДТЭК и ЦЭК также сообщили об отмене графиков отключений в Днепре.

В то же время, в компании призывают не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 21:00, чтобы графики не вернулись.

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