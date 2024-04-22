В Днепре на стихийную свалку выбросили пять больших мешков свежей редиски

Сезон редиса только начался, а на помойках уже заметили «неликвидный» товар.
Пять мешков редиса, который, вероятно, выбросили оптовики, обнаружили в Днепре. Такую расточительность зафиксировал Александр Волок. Днепрянин не назвал точную локацию, где нашел выброшенные овощи, но похоже это стихийная свалка в одном из районов города.
В комментариях возмутились действиями неизвестных, выбросивших на свалку еду.
Точный вес выброшенного редиса без взвешивания определить трудно. Однако мы можем предположить, что в одном мешке лежит 10 кг овощей. Средняя цена редьки сейчас где-то 60 грн, поэтому на помойку выбросили ориентировочно 3 тысячи гривен.
Если редис свеж и безопасен для употребления, то его можно было бы раздать бесплатно, и не тратить пищу, отмечают возмущенные люди.
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