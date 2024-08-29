В Днепре на Строителей горело авто: что говорят в полиции

На улице Строителей в Днепре горел автомобиль.

В ночь на 29 августа в местных Telegram-каналах распространили видео, на котором можно увидеть пламя во дворе у жилого дома. Предварительно известно, что это произошло на улице Строителей в Днепре.

Детальнее рассмотреть, где именно возникло возгорание, не удается. По словам очевидцев, загорелся автомобиль.

На месте работали спасатели.

Корреспонденты dnepr.info обратились в полицию и узнали от пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник, что факт имел место, произошло возгорание автомобиля.

…да, горело авто. Делом будут заниматься следователи, – отметила Алина Стадник.

О причинах возгорания не сообщается.

Напомним, недавно в Днепре ночью снова горел автомобиль.

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