В Днепре на Строителей горело авто: что говорят в полиции

В ночь на 29 августа в местных Telegram-каналах распространили видео, на котором можно увидеть пламя во дворе у жилого дома. Предварительно известно, что это произошло на улице Строителей в Днепре.
Детальнее рассмотреть, где именно возникло возгорание, не удается. По словам очевидцев, загорелся автомобиль.
На месте работали спасатели.
Корреспонденты dnepr.info обратились в полицию и узнали от пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник, что факт имел место, произошло возгорание автомобиля.
…да, горело авто. Делом будут заниматься следователи, – отметила Алина Стадник.
О причинах возгорания не сообщается.
Напомним, недавно в Днепре ночью снова горел автомобиль.
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