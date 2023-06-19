В Днепре на СТО продавали метамфетамин «под шефством» полицейских

Об этом сообщили в СБУ.
По данным следствия, в Днепре работала банда наркоторговцев, которую покрывали местные правоохранители. Преступную группировку создал чиновник Днепровского управления полиции области. В схеме участвовало 9 человек, трое из которых были полицейскими.
Ежемесячное обращение составляло около 1,5 миллионов гривен. Как долго работал наркокартель в СБУ не уточнили.
Наркоторговцы наладили розничную и оптовую продажу метамфетамина. В области действовала разветвленная сеть наркодилеров. К примеру, в Днепре «стационарный» пункт обустроили на СТО. Клиентам давали на пробу приобретенный «товар». Как уточнили в прокуратуре, за одну такую дозу брали 750 гривен.
«Бизнес» вели под «шефством» полицейских.
Вчера в Днепре проводились масштабные задержания. Во время обысков у подозреваемых нашли наркотики, орудия для фасовки, банковские счета и деньги.
Всем участникам наркогруппировки сообщили о подозрениях по ч. 1-3 ст. 255 УК (участие в преступной организации), ч. 3 ст. 307 УК (незаконное приобретение, хранение и распространение наркотиков), ч. 2 ст. 317 УК (предоставление помещений для употребления наркотиков). Злоумышленникам грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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