В Днепре на СТО продавали метамфетамин «под шефством» полицейских

В Днепре и области действовал наркокартель.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, в Днепре работала банда наркоторговцев, которую покрывали местные правоохранители. Преступную группировку создал чиновник Днепровского управления полиции области. В схеме участвовало 9 человек, трое из которых были полицейскими.

Ежемесячное обращение составляло около 1,5 миллионов гривен. Как долго работал наркокартель в СБУ не уточнили.

Наркоторговцы наладили розничную и оптовую продажу метамфетамина. В области действовала разветвленная сеть наркодилеров. К примеру, в Днепре «стационарный» пункт обустроили на СТО. Клиентам давали на пробу приобретенный «товар». Как уточнили в прокуратуре, за одну такую дозу брали 750 гривен.

«Бизнес» вели под «шефством» полицейских.

Вчера в Днепре проводились масштабные задержания. Во время обысков у подозреваемых нашли наркотики, орудия для фасовки, банковские счета и деньги.

Всем участникам наркогруппировки сообщили о подозрениях по ч. 1-3 ст. 255 УК (участие в преступной организации), ч. 3 ст. 307 УК (незаконное приобретение, хранение и распространение наркотиков), ч. 2 ст. 317 УК (предоставление помещений для употребления наркотиков). Злоумышленникам грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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