В Днепре на Старомостовой площади под ломбардом лежит мужчина: приехала полиция

Мужчина жив.

В Днепре сегодня, 12 января, под ломбардом на Старомостовой площади был замечен мужчина. Он лежал и не двигался.

В местных Telegram-каналах начали писать, что мужчина мертв. На место происшествия вызвали правоохранителей.

Как сообщили журналисту Dnepr.info в полиции, горожанин жив. Но точно, в каком он состоянии, пока неизвестно.

На месте работают полицейские.

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