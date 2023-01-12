В Днепре на Старомостовой площади под ломбардом лежит мужчина: приехала полиция

В Днепре сегодня, 12 января, под ломбардом на Старомостовой площади был замечен мужчина. Он лежал и не двигался.
В местных Telegram-каналах начали писать, что мужчина мертв. На место происшествия вызвали правоохранителей.
Как сообщили журналисту Dnepr.info в полиции, горожанин жив. Но точно, в каком он состоянии, пока неизвестно.
На месте работают полицейские.
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