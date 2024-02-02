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В Днепре на сотни улиц могут возникнуть проблемы с водой

Сегодня 13:26
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В Днепре 2 февраля наблюдаются проблемы с водой.

Новости Днепра про В Днепре на сотни улиц могут возникнуть проблемы с водой

2 лютого, на низці вулиць знижено тиск води. Причина — проведення аварійних робіт на ВНС-4. 

КП “Дніпроводоканал” опублікував перелік адрес, де може бути знижений тиск.

  • вулиця Київська;
  • вулиця Криворізька;
  • вулиця Водіїв;
  • вулиця Паралельна;
  • вулиця Володимира Корецького;
  • проїзд Новокозловський;
  • вулиця Добролюбова;
  • вулиця Білоріченська;
  • вулиця Флангова;
  • вулиця Проектна;
  • вулиця Бондаревої Криниці;
  • вулиця Якова Острянина;
  • вулиця Машиністів;
  • вулиця Ковельська;
  • вулиця Азовська;
  • вулиця Беринга;
  • вулиця Конструктивна;
  • вулиця Сумська;
  • вулиця Піхотинців;
  • вулиця Ташкентська;
  • вулиця Миргородська;
  • вулиця Тіниста;
  • вулиця Мужності;
  • вулиця Карпатська;
  • вулиця Тираспільська;
  • вулиця Металургійна;
  • вулиця Чеботарьова;
  • вулиця О. Красносельського;
  • вулиця Гуляйпільська;
  • вулиця Аральська;
  • вулиця Кавказька;
  • вулиця Старокоротка;
  • вулиця Гарнізонна;
  • вулиця Данила Апостола;
  • вулиця М. Богуславського;
  • вулиця Станіслава Оріховського;
  • вулиця В. Білахіва;
  • вулиця Танцюрина Балка;
  • вулиця Петра Сокальского;
  • вулиця Коксова;
  • вулиця Кропивницького;
  • вулиця Черкаська;
  • вулиця Чигиринська;
  • вулиця Ажурна;
  • вулиця Машукова;
  • вулиця Зовнішня;
  • вулиця Демократична;
  • вулиця Докучаєва;
  • вулиця Сергія Параджанова;
  • вулиця Західна;
  • вулиця Карла Роде;
  • вулиця Кам’янська;
  • проспект Металургів;
  • вулиця Тупикова;
  • вулиця Іси Мунаєва;
  • вулиця Незамаївська;
  • вулиця Сєченова;
  • вулиця Беринга;
  • провулок Беринга;
  • перевулок Проектний;
  • вулиця Хотинська;
  • вулиця Сіверянская;
  • вулиця Погодіна;
  • вулиця Надбалківська;
  • провулок Громадський;
  • провулок Ізюмський 2-й;
  • проїзд Шаховий;
  • тупик Криворізький;
  • вулиця Переможців;
  • вулиця Арабатська;
  • проїзд Тупиковий;
  • вулиця Автозаводська;
  • провулок Зимовий;
  • вулиця Олексія Тищека;
  • вулиця Крамського;
  • вулиця Сєдова;
  • вулиця Васильківська;
  • провулок Ізюмський;
  • вулиця Артилерійська;
  • вулиця Михайла Комарова;
  • вулиця Ізмаїльська;
  • вулиця Тимірязєва;
  • вулиця Крута;
  • вулиця Актобинська;
  • вулиця Байрона;
  • вулиця Гончарна;
  • вулиця Д. Бурлюка;
  • вулиця Безлісна;
  • вулиця Богданова;
  • вулиця Алли Горської;
  • вулиця Професора Герасюти;
  • вулиця Робоча;
  • вулиця Каунаська;
  • вулиця Національної Гвардії;
  • вулиця Токарна;
  • вулиця Амбулаторна;
  • провулок Токарний;
  • вулиця Ігоря Клюєва;
  • вулиця Прокатна;
  • вулиця Тютюнова;
  • вулиця Доменна;
  • вулиця Силова;
  • вулиця Мартенівська;
  • тупик Старомайорський;
  • вулиця Керченська;
  • вулиця Сухий Яр;
  • вулиця Ізюмска 2-а;
  • тупик Шкільний;
  • вулиця Полуничний;
  • вулиця Аптекарска Балка;
  • вулиця Канатна;
  • проспект Сергія Нігояна;
  • вулиця Романа Шухевича;
  • вулиця Олександра Чернікова;
  • вулиця Героїв УПА;
  • вулиця О. Оксанченка;
  • вулиця Щепкіна;
  • вулиця Чечелівська;
  • провулок Альпійський;
  • вулиця Могилевська;
  • вулиця Павла Полуботка;
  • вулиця Львівська;
  • вулиця Владимира Антоновича;
  • вулиця Валентина Ларіонова;
  • провулок Орловський;
  • вулиця Кавалерійська;
  • вулиця Гостомельська;
  • вулиця Русанівська;
  • вулиця Пластівська;
  • вулиця Флотска;
  • вулиця Юрія Савченко;
  • провулок Кооперативний;
  • вулиця Кошута;
  • вулиця Філосовська;
  • вулиця Яна Конопки;
  • вулиця Бардіна;
  • вулиця Степана Бандери;
  • бульвар Батальйону Дніпро;
  • проспект Лесі Українки;
  • узвіз Ярмарковий;
  • вулиця Майдан Озерний;
  • вулиця 128-ї Бригади Тероборони;
  • вулиця Ньютона;
  • вулиця Тростянецька;
  • вулиця Автодорівська;
  • вулиця Надії Алексєєнко;
  • вулиця Дмитра Кедріна;
  • вулиця Театральна;
  • вулиця Павла Чубинского.

Совсем нет воды:

  • улица Янтарная, 32, 34, 40, 42, 44;
  • улица Универсальная, 29, 27.

Напомним, в ночь на 2 февраля россияне атаковали БПЛА критическую инфраструктуру Днепропетровщины. Без света остались тысячи абонентов, больницы, две шахты.

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