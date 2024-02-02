В Днепре на сотни улиц могут возникнуть проблемы с водой
В Днепре 2 февраля наблюдаются проблемы с водой.
2 лютого, на низці вулиць знижено тиск води. Причина — проведення аварійних робіт на ВНС-4.
КП “Дніпроводоканал” опублікував перелік адрес, де може бути знижений тиск.
вулиця Київська;
вулиця Криворізька;
вулиця Водіїв;
вулиця Паралельна;
вулиця Володимира Корецького;
проїзд Новокозловський;
вулиця Добролюбова;
вулиця Білоріченська;
вулиця Флангова;
вулиця Проектна;
вулиця Бондаревої Криниці;
вулиця Якова Острянина;
вулиця Машиністів;
вулиця Ковельська;
вулиця Азовська;
вулиця Беринга;
вулиця Конструктивна;
вулиця Сумська;
вулиця Піхотинців;
вулиця Ташкентська;
вулиця Миргородська;
вулиця Тіниста;
вулиця Мужності;
вулиця Карпатська;
вулиця Тираспільська;
вулиця Металургійна;
вулиця Чеботарьова;
вулиця О. Красносельського;
вулиця Гуляйпільська;
вулиця Аральська;
вулиця Кавказька;
вулиця Старокоротка;
вулиця Гарнізонна;
вулиця Данила Апостола;
вулиця М. Богуславського;
вулиця Станіслава Оріховського;
вулиця В. Білахіва;
вулиця Танцюрина Балка;
вулиця Петра Сокальского;
вулиця Коксова;
вулиця Кропивницького;
вулиця Черкаська;
вулиця Чигиринська;
вулиця Ажурна;
вулиця Машукова;
вулиця Зовнішня;
вулиця Демократична;
вулиця Докучаєва;
вулиця Сергія Параджанова;
вулиця Західна;
вулиця Карла Роде;
вулиця Кам’янська;
проспект Металургів;
вулиця Тупикова;
вулиця Іси Мунаєва;
вулиця Незамаївська;
вулиця Сєченова;
вулиця Беринга;
провулок Беринга;
перевулок Проектний;
вулиця Хотинська;
вулиця Сіверянская;
вулиця Погодіна;
вулиця Надбалківська;
провулок Громадський;
провулок Ізюмський 2-й;
проїзд Шаховий;
тупик Криворізький;
вулиця Переможців;
вулиця Арабатська;
проїзд Тупиковий;
вулиця Автозаводська;
провулок Зимовий;
вулиця Олексія Тищека;
вулиця Крамського;
вулиця Сєдова;
вулиця Васильківська;
провулок Ізюмський;
вулиця Артилерійська;
вулиця Михайла Комарова;
вулиця Ізмаїльська;
вулиця Тимірязєва;
вулиця Крута;
вулиця Актобинська;
вулиця Байрона;
вулиця Гончарна;
вулиця Д. Бурлюка;
вулиця Безлісна;
вулиця Богданова;
вулиця Алли Горської;
вулиця Професора Герасюти;
вулиця Робоча;
вулиця Каунаська;
вулиця Національної Гвардії;
вулиця Токарна;
вулиця Амбулаторна;
провулок Токарний;
вулиця Ігоря Клюєва;
вулиця Прокатна;
вулиця Тютюнова;
вулиця Доменна;
вулиця Силова;
вулиця Мартенівська;
тупик Старомайорський;
вулиця Керченська;
вулиця Сухий Яр;
вулиця Ізюмска 2-а;
тупик Шкільний;
вулиця Полуничний;
вулиця Аптекарска Балка;
вулиця Канатна;
проспект Сергія Нігояна;
вулиця Романа Шухевича;
вулиця Олександра Чернікова;
вулиця Героїв УПА;
вулиця О. Оксанченка;
вулиця Щепкіна;
вулиця Чечелівська;
провулок Альпійський;
вулиця Могилевська;
вулиця Павла Полуботка;
вулиця Львівська;
вулиця Владимира Антоновича;
вулиця Валентина Ларіонова;
провулок Орловський;
вулиця Кавалерійська;
вулиця Гостомельська;
вулиця Русанівська;
вулиця Пластівська;
вулиця Флотска;
вулиця Юрія Савченко;
провулок Кооперативний;
вулиця Кошута;
вулиця Філосовська;
вулиця Яна Конопки;
вулиця Бардіна;
вулиця Степана Бандери;
бульвар Батальйону Дніпро;
проспект Лесі Українки;
узвіз Ярмарковий;
вулиця Майдан Озерний;
вулиця 128-ї Бригади Тероборони;
вулиця Ньютона;
вулиця Тростянецька;
вулиця Автодорівська;
вулиця Надії Алексєєнко;
вулиця Дмитра Кедріна;
вулиця Театральна;
вулиця Павла Чубинского.
Совсем нет воды:
улица Янтарная, 32, 34, 40, 42, 44;
улица Универсальная, 29, 27.
Напомним, в ночь на 2 февраля россияне
БПЛА критическую инфраструктуру Днепропетровщины. Без света остались тысячи абонентов, больницы, две шахты. атаковали
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