В Днепре на сотни улиц могут возникнуть проблемы с водой

Напомним, в ночь на 2 февраля россияне атаковали БПЛА критическую инфраструктуру Днепропетровщины. Без света остались тысячи абонентов, больницы, две шахты.

КП “Дніпроводоканал” опублікував перелік адрес, де може бути знижений тиск.

2 лютого, на низці вулиць знижено тиск води. Причина — проведення аварійних робіт на ВНС-4.

Сегодня этот бульвар находится в самом центре города. По нему…

В Кривом Роге в Днепропетровской области произойдет взрыв на карьере.

В супермаркетах Днепра продают полузеленую клубнику за 549 грн (ФОТО) Зимой в магазинах Днепра чаще всего можно найти клубнику только в замороженном виде. Даже свежая клубника появляется на полках магазинов только в середине весны. Но в этом году многие супермаркеты уже продают эту ягоду, несмотря на то, что за окном… 2 просмотров

В городе на Днепропетровщине будут взрывы: когда именно В Кривом Роге в Днепропетровской области произойдет взрыв на карьере. 2 просмотров

Кельнский бульвар в Днепре: от конюшен с сараями до бульвара с деловыми центрами Сегодня этот бульвар находится в самом центре города. По нему любят гулять горожане, тут регулярно устраивают фотосессии. Бульвар выглядит ярко и красочно в любое время суток. Открыли его в 2004 году. 3 просмотров

Суд арестовал квартиру предателя Царева в центре Днепра По материалам Службы безопасности Украины суд арестовал недвижимость бывшего народного депутата и предателя Олега Царева. 8 просмотров

В Днепре избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве 11-летней девочки 31 января в Самарском районе города в канаве нашли тело ребенка с ножевыми ранениями. Как уточнили в полиции, это была 11-летняя пропавшая несколько дней назад девочка. 5 просмотров