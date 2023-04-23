В Днепре на Солнечном в «озере» посреди дороги поселились уточки (ВИДЕО)

Из-за подтопления прибрежных территорий, на жилом массиве Солнечный посреди дороги образовалось озеро. Это место облюбовали уточки, которые уже третий день плавают в искусственном водоеме.
Горожане публикуют фото и видео птиц, которые плещутся прямо посреди дороги. Уточки пока не спешат уходить с «насиженного» места, поэтому проводят здесь большую часть дня, купаясь в большой луже.
Что с подтоплениями?
Больше недели вода заливает прибрежные территории в Днепропетровской области. Всего затопленными остаются более ста участков и несколько десятков домов. К счастью, уровень воды в реке начал постепенно снижаться. К концу апреля ситуация должна стабилизироваться.
Напомним, ранее мы уже писали о птичках, которые поселились вблизи гипермаркета на левом берегу. Кроме этого, на Победе на велодорожках начали плавать уточки. А вот в Каменском рыбу можно ловить прямо в траве.
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