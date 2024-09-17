В Днепре на Солнечной Набережной перевернулся грузовик: есть пострадавшие

Авария произошла сегодня утром 17 сентября на Солнечной Набережной. Водитель грузовика ГАЗель не справился с управлением и съехал с дороги. В результате авто перевернулось на крышу.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, где опубликовали фото и видео. На них видно, что фура сильно повредилась.
Известно, что внутри грузовика кроме водителя находилась пассажирка. Их обоих госпитализировали в больницу с травмами.
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