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В Днепре на Солнечной Набережной перевернулся грузовик: есть пострадавшие

Сегодня 09:52
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В Днепре произошло серьезное ДТП.

Новости Днепра про В Днепре на Солнечной Набережной перевернулся грузовик: есть пострадавшие

Авария произошла сегодня утром 17 сентября на Солнечной Набережной. Водитель грузовика ГАЗель не справился с управлением и съехал с дороги. В результате авто перевернулось на крышу.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, где опубликовали фото и видео. На них видно, что фура сильно повредилась.

Известно, что внутри грузовика кроме водителя находилась пассажирка. Их обоих госпитализировали в больницу с травмами.

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